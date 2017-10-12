قتلى وجرحى جراء تفجير "داعش" لسيارة مفخخة في الحسكة

فجر تنظيم "داعش" الإرهابي سيارة مفخخة جنوب غربي مدينة الشدادي بسوريا، مما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية، اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن إرهابيي "داعش" فجروا سيارة مفخخة في منطقة أبوفاس جنوب غرب الشدادي ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الفارين من مناطق انتشار "داعش" الإرهابي بمحافظة دير الزور.

وفي سياق منفصل، أعلن مركز المصالحة الروسي بسوريا، اليوم الخميس، أن 10 مسلحين من تنظيم "أحرار الشام" الذين كانوا يقاتلون سابقا في محافظة حمص، انضموا إلى صفوف الجيش الحكومي السوري ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما لفت البيان إلى أنه خلال اجتماع للجنة منطقة خفض التصعيد رقم 2، تم بحث القضايا الإشكالية المتعلقة بإعادة إعمار مرافق إمدادات الطاقة في محافظة حمص، فضلا عن إعادة إمدادات الكهرباء إلى منازل سكان بلدة تل كلخ.