قطر تصعد نزاعا تجاريا مع الإمارات وتطلب من منظمة التجارة الفصل فيه

أعلنت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، أنها طلبت من المنظمة أن تشكل لجنة للفصل في نزاعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصعيد لشكوى تجارية قدمتها إلى المنظمة في يوليو/ تموز.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE الإمارات تتخذ التدابير لتغيير سلوك قطر

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد أطلقت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة عبر محادثات. لكن الوثيقة التي قدمتها قطر إلى منظمة التجارة قالت إن الإمارات رفضت المشاركة في محادثات.

وكانت 3 دول خليجية "السعودية والإمارات والبحرين" بالإضافة إلى مصر، قد أعلنت عن قطع علاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما رفضته الدوحة بشدة.

وقطعت الدول الأربع العلاقات وأوقفت حركة النقل من وإلى قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة وقالت إنها افتراءات.