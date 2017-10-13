الإمارات تعلن موقفها من استراتيجية ترامب تجاه إيران

© REUTERS/ Jonathan Ernst وزير الدفاع الأمريكي: نراقب أي أعمال استفزازية من إيران بعد خطاب ترامب

وجددت الإمارات في بيان لها نشرته، بحسب وكالة أنباء الإمارات، التزامها بالعمل مع واشنطن لمواجهة دعم إيران للتطرف، على حد قولها.

وقالت الوكالة عبر حسابها على "تويتر": "أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار".

وكانت البحرين والسعودية قد أعلنتا أيضا ترحيبهما بتغير السياسة الأمريكية تجاه إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية.