انقسام يمني وتوتر في الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر

تشهد محافظة عدن جنوب اليمن حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، توافدًا كبيرًا من مختلف المحافظات الجنوبية للاحتفال بعيد ثورة 14 أكتوبر.

© AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry قصف حوثي على تجمع للقوات الموالية للتحالف العربي ويحتفل اليمنيون سنويا بذكرى ثورة 14 أكتوبر التي اندلعت عام 1963 رفضا للاستعمار البريطاني وأفضت إلى الاستقلال في 30 نوفمبر 1967.





ويعاني الشارع المحلي في محافظة عدن انقساماً، حيث ستشهد احتفالين، الأول على أساس المطالبة باستقلال الجنوب عن الشمال، وهو ما يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا برئيسه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، ودعا للاحتشاد اليوم السبت في شارع مدرم بمدينة المعلا.





فيما يستعد المؤيدون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للاحتفال بالعيد في ساحة العروض بمديرية خور مكسر كتعبير عن دعمهم للدولة الاتحادية والأقاليم، في مواجهة مشروع الانفصال.





ويسود المحافظة حال من الاستنفار الأمني لتأمين الفعاليات، في ظل توتر عقب حملات اعتقالات استهدفت عددا من قياديي وناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" بالمحافظة، والتي أعقبت عملية اغتيال إمام مسجد مقرب من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي، الثلاثاء، أعادت إلى الواجهة ما شهدته المحافظة من جرائم إرهابية واغتيالات طالت مسؤولين وقيادات عسكرية وأمنية.