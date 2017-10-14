"أنصار الله" يستهدفون معسكرا سعوديا في جيزان بصاروخ باليستي

أطلق مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" صاروخاً باليستياً على معسكر للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن...الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف سبوتنيك- صنعاء





وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك " بأن القوة الصاروخية للحوثيين استهدفت فجر السبت 14 أكتوبر، معسكراً سعودياً بمنطقة الموسم في جيزان بصاروخ باليستي مطور محلياً نوع قاهر 2M "مداه 400 كيلو متر" والمعدل من صاروخ سام 2 الروسي الصنع للدفاع الجوي.





وحسب المصدر، فإن الصاروخ أصاب هدفه.





يأتي ذلك عقب ساعات من إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا محلي نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، شمال صحراء ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.