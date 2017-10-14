وقف إطلاق النار بين الحشد والبيشمركة في محافظة صلاح الدين

أعلن قائممقام قضاء طوزخورماتو، شلال عبدول، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، توقف الاشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وصرح عبدول، لشبكة رووداو الكردية، قائلا:

كنت على تواصل دائم مع قوات بدر و"عصائب" أهل الحق وقوات الشهيد الصدر، طوال الليلة الماضية، وفي النهاية اتفقنا على إيقاف إطلاق النار، والآن الوضع الأمني مستتب.

وأكد عبدول عودة الحياة لطبيعتها داخل المدينة بعد إعادة فتح الطريق الرئيسي في القضاء، والذي كان قد أغلق مساء أمس جراء المواجهات.

من جانبه نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، ما تردد حول وجود أي هجوم عسكري على كركوك، مبينا أن "ما حدث مجرد إعادة نشر القوات الاتحادية وأن تلك العملية تمت وفقا للقانون.

وصرح الأسدي في بيان صحفي:

كل المواطنين الكرد سيكونون أول المستفيدين من بسط سلطة الحكومة المركزية في المناطق المتنازع عليها لأن ذلك يعني عدم الدخول في صراعات لمصالح شخصية ضيقة.

ونوه الأسدي إلى أن كل التحركات في كركوك تتم وفقاً للقانون ولحماية حقوق المواطنين من جميع المكونات ، وأن الحكومة المركز ملزمة بتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين من كافة المكونات والأطياف.