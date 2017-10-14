تسجيل
18:09 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    جنود البشمركة الكردية يحضرون دروسا لمدربين من الجيش الألماني حول كيفية استخدام صاروخ مضاد للدبابات

    البيشمركة تعيد انتشارها في كركوك وتدعو بغداد إلى التنسيق

    © AP Photo/ Alice Martins
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 57301

    أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الفريق جبار الياور، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، إعادة انتشار القوات الكردية حول كركوك، شمال بغداد.

    البشمركة في العراق
    © AFP 2017/ MARWAN IBRAHIM
    مسؤول كردستاني: قوات البشمركة جاهزة لمواجهة أية تهديدات
    وأوضح الياور، أن قوات البيشمركة، أعادت انتشارها حول محافظة كركوك، بطريقة أخرى نتيجة التغيير في الوضع العسكري للمنطقة بعد تحرير مناطق الحويجة، والرياض والعباسية، وغيرها من سيطرة "داعش" الإرهابي.

    وتابع الياور، أن قيادة قوات البيشمركة ارتأت أن تعيد انتشار قواتها في الكثير من المناطق لحماية محافظة كركوك من الإرهاب.

    وذكرأنه  ليس هناك أي تنسيق لا علي مستوى القيادات ولا ميدانيا بين البيشمركة، والقوات الاتحادية، في كركوك، بسبب المشاكل الموجودة حاليا  ما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

    وأكمل الياور، لا توجد هناك قنوات أو آلية محددة لكيفية التنسيق ما بين القوات الاتحادية والبيشمركة وباقي قوات الإقليم، ولا توجد لجان مشتركة أو آلية لتنسيق العمليات وانتشار القوات، وهذه خي المشكلة الموجودة حالياً.

    ورد الياور على سؤال حول ما إذا كانوا يدعون الحكومة الاتحادية إلى تنسيق مشترك في كركوك، قائلا ً:

    حتما ً، لأن الوضع في العراق بصورة عامة وكردستان خاصة، حرج جداً، لأن هناك حرب للقضاء على "داعش" الإرهابي الذي غير نوع عملياته من السيطرة على المدن إلى عمليات صغيرة وهجمات انتحارية، وهناك أعداد كبيرة من القوات الاتحادية والبيشمركة في تماس وقريبة من بعضها على طول ألف كلم، لذلك فأنه من المستحسن أن تكون هناك آلية لكيفية التنسيق وإجراء العمليات العسكرية وتوزيع القوات على طول هذا الخط الطويل الذي يبدأ من ناحية ربيعة من جهة الحدود السورية، وينتهي بخانقين نحو الحدود الإيرانية. 

    و كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية تازة علي موسى يادكار، في تصريح خاص إلى مراسلتنا، أمس الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل العمليات العسكرية للقوات العراقية، في جنوب كركوك، شمال بغداد.

    وأوضح يادكار أن الانتشار العسكري للجيش العراقي والرد السريع والحشد الشعبي، ليس في مركز ناحية تازة، جنوبي كركوك، وإنما في جهتها الجنوبية من جهة أطراف الحويجة وناحيتي الرشاد والرياض.

    وأضاف يادكار أن الانتشار العسكري للقوات، هو لتطهير القرى المتبقية في الناحيتين المذكورتين، من الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتحرير القرى المتبقية بالكامل.

    وقال يادكار إن قسما من قرى أطراف الحويجة، ما زالت غير مؤمنة بالكامل، وفيها عناصر من "داعش" الإرهابي.

    وأكد يادكار انسحاب لواء كامل تابع للبيشمركة من نقاطه الأمنية في جنوب ناحية تازة، في الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، باتجاه شمال الناحية بنحو 10 كلم تقريبا.

    وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في محافظة الأنبار، الخميس الماضي:

    لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا أو نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد وغيرهم، ومن واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية، ولن نسمح بالعودة إلى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي.

    يذكر، أن القوات العراقية أعلنت، الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، تحرير قضاء الحويجة بالكامل من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، لتنحصر سيطرة التنظيم في العراق في قضائي القائم وراوة فقط.

    انظر أيضا:

    العبادي: أدعو البشمركة أن تكون جزءا من القوات العراقية
    مسؤول كردستاني: قوات البشمركة جاهزة لمواجهة أية تهديدات
    الحكومة التركية: أوقفنا تدريب مقاتلي البشمركة
    غارات تركية في العراق وسوريا تقتل عناصر من البشمركة
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة معدات, نشر قوات, اللجنة الأمنية في مجلس ناحية تازة, حكومة بغداد, داعش, رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية تازة علي موسى يادكار, جبار الياور, قربة تازة, كركوك, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة خلال النزول على الحبل في ولاية ماساشوستس
    أعجوبة الخريف حول العالم
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانخبات عبر لعبة بوكيمون غو
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانتخابات عبر لعبة "بوكيمون غو"
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك