الجيش السوري يستعيد مدينة الميادين معقل "داعش" في المنطقة الشرقية لسوريا

قال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن الجيش السوري استعاد مدينة الميادين بدير الزور، والتي تعد معقل تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الشرقية لسوريا.

دمشق — سبوتنيك.

وقال مصدر عسكري، لمراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري استعاد مدينة الميادين بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، وقضى على أعداد كبيرة من إرهابيي "داعش" ودمر أسلحتهم وعتادهم".

وأضاف المصدر أن مجموعات من الجيش تقوم حالياً بملاحقة فلول "داعش" الهاربة من المدينة وسط انهيار في صفوف التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم حاليا بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها مسلحو "داعش" في شوارع وساحات المدينة.

يذكر أن القوات الجوية الروسية دمرت، يوم الثلاثاء الماضي، مركز قيادة لـ"داعش" بالقرب من قرية حطلة في دير الزور، وقصفت مجموعة مكونة من 34 مسلحا وصلوا من العراق. حسبما أفاد الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف.

وتمكنت وحدات من الجيش العربي السوري، قبل ساعات، من إحكام سيطرتها على قرية حطلة ودوار الحلبية في منطقة الصالحية عند المدخل الشمالي لدير الزور، وعلى حيي البلعوم والمديحي في مدينة الميادين بعد القضاء هناك على آخر تجمعات لإرهابيي "داعش" هناك.

وكان الجيش السوري أعلن، في 5 أيلول/سبتمبر، أنه وبدعم عسكري جوي روسي، فك طوق الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم "داعش"، منذ ثلاث سنوات، حيث جرى التحام قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.