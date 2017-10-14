منتدى الأعمال الروسي العماني يبدأ أعماله غدا في مسقط

تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان، غدا الأحد، منتدى الأعمال العماني الروسي، الذي يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار في السلطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت.

ويصل الوفد الروسي إلى العاصمة العمانية مسقط في وقت لاحق من اليوم، حيث يتم تعريفه بالمناخ الاستثماري في عُمان، وأهم الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويضم الوفد الروسي في عضويته ممثلين عن أكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الروسية في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين، للتعريف بالشركات الروسية الراغبة في إنشاء مشاريع مشتركة مع رجال الأعمال العمانيين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات التجارية في روسيا. ومن المنتظر أن التباحث أيضاً في إمكانية إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، تخدم اقتصاد البلدين.