اشتباكات بين مجموعة من الجيش اليمني وقوة الحزام الأمني في عدن خلال احتفال بثورة 14 أكتوبر

اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات بين قوتين عسكريتين في محافظة عدن جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة عدن، لـ"سبوتنيك"، إن "قوة من الحزام الأمني المدعومة اماراتياً اشتبكت صباح اليوم، مع قوة من الجيش اليمني في معسكر صلاح الدين عقب عرض عسكري حضره رئيس الوزراء اليمني، بمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر".

ولم تعرف بعد خلفية الاشتباكات، إلا أنها بحسب المصدر، جاءت على خلفية احتقان تشهده المدينة بسبب الانقسام الحاصل بين قوى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وقوى مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتشهد مدينة عدن منذ بدء الاستعدادات لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر (التي اندلعت في مدن جنوب اليمن عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني) حيث يسعى كل طرف يمني للسيطرة على مجريات الأحداث في المدينة.

وفجر الأربعاء الماضي اعتقلت قوات أمنية، قيادات تابعة لحزب الإصلاح (ذو التوجه الإسلامي) خلال عمليات اقتحام ومداهمة لمقار الحزب ومنازل قياداته بمدينة عدن واقتادتهم إلى جهات مجهولة.