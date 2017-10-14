سوريا تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن " الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية".

وأضاف المصدر " هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية استانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها.. وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا".

وحسب المصدر تطالب الجمهورية العربية السورية بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان.

هذا وكانت هيئة الأركان العامة للجيش التركي، أعلنت أن عناصر القوات المسلحة التركية التي ستتمركز بمنطقة خفض التوتر بإدلب، بدأت باقامة نقاط مراقبة، بالتنسيق مع أعمال الاستطلاع الجارية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان لها اليوم الجمعة "أن عناصر القوات المسلحة التركية التي ستتمركز بمنطقة خفض التوتر في إدلب بدأت بإقامة نقاط مراقبة في 12 أكتوبر 2017.