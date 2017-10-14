الخارجية المصرية تعد السياسة الإيرانية خطرا على الأمن القومي العربي

أبدت مصر قلقها تجاه سياسات إيران التي اعتبرتها أنها تسهم في عدم استقرار المنطقة وتؤثر على الأمن القومي العربي.

© REUTERS/ Jonathan Ernst وزير الدفاع الأمريكي: نراقب أي أعمال استفزازية من إيران بعد خطاب ترامب

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ، اليوم السبت، جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، بأن "مصر تابعت باهتمام تفاصيل الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي يوم أمس الجمعة".

وأضاف "وما تضمنته من عناصر تحمل أسباب ودواعي قلق مصر البالغ تجاه سياسات إيران التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج الذي يُعد امتداداً للأمن القومي المصري".

وأكد البيان على أن مصر "طالبت دوما بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أية تدخلات سلبية في الشئون الداخلية للدول العربية".

وجدد البيان التأكيد على "موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، بما يعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تمر بها المنطقة".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، التي شملت أيضاً 4 كيانات جديدة، بينها شركة صينية "متهمة" بعلاقتها مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها أمس أيضاً، أن تنفيذ استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، "الذي استفاد من خيرات إيران لنشر الفوضى". على حد تعبيره.