مصدر أمني يكشف تفاصيل استهدف موكب رئيس الوزراء اليمني

كشف مصدر أمني في محافظة عدن جنوب اليمن، عن ملابسات المواجهات التي دارت بين قوتين عسكريتين أثناء حضور رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، حفل تخرج وحدات من الجيش.

© Sputnik. Ali Salem اليمن الجنوبي يسعى للانفصال في ظل مطالبات شعبية سبوتنيك-صنعاء





وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إنه عقب انتهاء عرض عسكري في معسكر صلاح الدين بعدن، صباح السبت، وأثناء تحرك موكب رئيس الوزراء اليمني للمغادرة، قام مسلحون من قوات الحزام الأمني إطلاق النار باتجاه موكبه، وذلك على خلفية رفع علم اليمن أثناء فعاليات الحفل.





وأضاف: "ردت حراسة رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، على مصادر النيران التي استهدفت الموكب، فيما حاصرت مجموعة من الجيش جبلا تمركز فيه المهاجمون، وواصل الموكب طريقه".





وتعد الحادثة هي الثانية خلال أيام، حيث اعترض مسلحون قبليون، يوم الخميس الماضي، موكب رئيس الحكومة اليمنية في محافظة لحج خلال توجهه إلى مديرية المضاربة، لتدشين مشروع تعليمي.