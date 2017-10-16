بدء الاشتباكات بين البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية

أكد مصدر أمني في محافظة كركوك، أن اشتباكات مسلحة اندلعت فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة.

وقال المصدر، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات المسلحة العراقية والبيشمركة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة".





وأضاف المصدر أن "هناك أصوات إطلاق نار متفرقة في عدد من مناطق المحافظة".