400 ألف طفل عراقي مشرد بعد معركة الموصل

أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة اليوم الاثنين، أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق.

© REUTERS/ SUHAIB SALEM 8 قتلى في تفجير مدرسة غرب الموصل وقالت مديرة الهيئة في العراق آنا لوكسين، في بيان "لا يعني توقف القتال في الموصل أن الاحتياجات الإنسانية ليست ضخمة. قبل كل شيء.. الأطفال يحتاجون مساعدتنا الآن أكثر من أي وقت مضى. من لا يزالون مشردين ومن يعودون لمعرفة ما بقي من منازلهم".





وأضافت آنا "مناطق واسعة من الموصل تحولت إلى أنقاض، مدارس.. منازل.. ومستشفيات وطرقات و ملاعب ومتنزهات. تحدثت إلى عشرات الأطفال الذين يعانون بسبب ما مروا به وأصابتهم ندوب نفسية ستحتاج لسنوات لتندمل".





يذكر أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي أعلن تحرير مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، في العاشر من تموز/يوليو الماضي، بعد نحو 10 أشهر من الحرب التي بدأت تحت شعار "قادمون يا نينوى" في تشرين الأول/أكتوبر 2016.