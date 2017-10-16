قائد عسكري عراقي: الأكراد وافقوا على تسليم جميع منشآت نفط الشمال وغاز الشمال

أعلن قائد بالجيش العراقي، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن الأكراد وافقوا على تسليم جميع منشآت نفط الشمال وغاز الشمال للقوات العراقية.

© REUTERS/ STRINGER القوات العراقية تسيطر على مقر شركة نفط الشمال الرئيسي في كركوك

ونقلت وكالة رويترز عن قائد بالجيش العراقي، قوله إن الأكراد وافقوا على تسليم جميع منشآت نفط الشمال وغاز الشمال للقوات العراقية.

وقال مسؤولون نفطيون، في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال، شمال غربي كركوك.

ونجحت القوات العراقية، في وقت سابق، من الانتشار بمحيط حقول النفط في كركوك، وسيطرت على أكبر قاعدة عسكرية في المدينة، وقال بيان عسكري إن القوات العراقية انتزعت السيطرة على قاعدة "كي وان" من يد القوات الكردية.