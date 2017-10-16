مصر تطالب بغداد وأربيل بضبط النفس وعدم الانجراف إلى المواجهات

طالبت وزارة الخارجية المصرية كلا من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بضبط النفس وعدم الانجراف إلى مواجهات من شأنها أن تزيد من تعقيد الموقف وتـــأجيج التـــوتـــر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye القوات الاتحادية تعلن السيطرة على عدد من المواقع في كركوك

وطالبت مصر، في بيان صادر من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، جميع الأطراف بالتهدئة والحوار للوصول إلى حلول توافقية، لنزع فتيل أزمة قد تأخذ أبعاداً إقليمية ودولية تزداد خطورتها وتداعياتها.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، وتضامن الشعب العراقي بمختلف أطيافه كي ينجح في مواجهة التحديات المشتركة بثبات وقدرة وعزيمة جماعية.

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أفادت بأن القوات الاتحادية استعادت من البيشمركة عدة مواقع استراتيجية في كركوك، شمال بغداد.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن خلاصة العمليات لفرض الأمن في محافظة كركوك، المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان. وعددت القيادة المواقع والمناطق التي سيطرت عليها القوات الاتحادية في كركوك، وهي: معبر جسر خالد، وطريق الرياض — مكتب خالد، وعلى معبر مريم بيك وطريق الرشاد — مريم بيك باتجاه فلكة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، وعلى الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي. وأيضا السيطرة على منشآة غاز الشمال، ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك، ومصفى بجانب منشاة الغاز.

يتبع…