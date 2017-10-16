أمريكا تدعو إلى الوقف الفوري للعمل العسكري في كركوك

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء وقوع ما وصفتها بـ"أعمال عنف" في كركوك.

© REUTERS/ Goran Tomasevic مقتل 10 من البيشمركة في معارك مع الحشد الشعبي في كركوك

دعت أمريكا جميع الأطراف إلى وقف العمل العسكري "فوراً"، فيما أيدت الإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز وإقليم كردستان بما يتفق مع الدستور العراقي في جميع المناطق المتنازع عليها.

وأصدر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية في بغداد، بيانا صحفيا، قال فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في كركوك، ونأسف لأي خسائر في الأرواح"، داعية "جميع الأطراف إلى وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء".

وأضاف البيان الذي نشرته "السومرية نيوز"، "نواصل العمل مع مسؤولي حكومتي المركز والإقليم للحد من التوتر وتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات".

وتابع: "نحن نؤيد الممارسة السلمية للإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز والإقليم بما يتفق مع الدستور العراقي في جميع المناطق المتنازع عليها".

وأشار البيان إلى أن "تنظيم "داعش" يظل هو العدو الحقيقي للعراق ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة التركيز على إكمال تحرير بلدهم من هذا الخطر".

وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، فجر اليوم الاثنين، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين الببيشمركة والقوات العراقية.