أمريكا تدعو إلى الوقف الفوري للعمل العسكري في كركوك

وأصدر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية في بغداد، بيانا صحفيا، قال فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في كركوك، ونأسف لأي خسائر في الأرواح"، داعية "جميع الأطراف إلى وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء".
وأضاف البيان الذي نشرته "السومرية نيوز"، "نواصل العمل مع مسؤولي حكومتي المركز والإقليم للحد من التوتر وتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات".
وتابع: "نحن نؤيد الممارسة السلمية للإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز والإقليم بما يتفق مع الدستور العراقي في جميع المناطق المتنازع عليها".
وأشار البيان إلى أن "تنظيم "داعش" يظل هو العدو الحقيقي للعراق ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة التركيز على إكمال تحرير بلدهم من هذا الخطر".
وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، فجر اليوم الاثنين، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين الببيشمركة والقوات العراقية.
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