تغريدة مسيئة تتسبب في فصل مسؤولة سعودية بعد 3 أيام من تعيينها

تسببت تغريدات "مسيئة" في إعفاء مسئولة في وزارة التعليم السعودية، من منصبها، بعد 72 ساعة من تعيينها مديرا عاما في الوزارة.

© AP Photo/ Hassan Ammar وزير التعليم السعودي يكشف سبب توقيف الشرطة لابنته في الرياض

وأصدر وزير التعليم السعودي، الدكتور أحمد العيسى، قراراً بتكليف الدكتورة هدى علي الحمود، مديرا عاما للبرنامج الوقائي للطلاب والطالبات، الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية، "فطن"، اعتبارا من يوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وعقب اكتشاف بعض التغريدات التي وصفت بأنها مسيئة على حساب المدير العام الجديد، ألغى الوزير قراره، وأصدر قراراً جديداً بتكليف الدكتور سعد المشوح بدلا من الحمود، التي لم تشغل منصبها سوى لثلاثة أيام فقط.

صدر قرار معالي وزير #التعليم بتكليف الدكتورة هدى بنت علي الحمود مديرا عاما للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات #فطن pic.twitter.com/mzjc4x6Wev — bandar alotaibi (@bandar_alqsamy) October 12, 2017

​تكليف الدكتور سعد المشوح مديراً عاماً لبرنامج فطن بدلاً من الدكتوره هدى الحمود pic.twitter.com/BbkrOhACsP

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