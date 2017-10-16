تغريدة مسيئة تتسبب في فصل مسؤولة سعودية بعد 3 أيام من تعيينها

وعقب اكتشاف بعض التغريدات التي وصفت بأنها مسيئة على حساب المدير العام الجديد، ألغى الوزير قراره، وأصدر قراراً جديداً بتكليف الدكتور سعد المشوح بدلا من الحمود، التي لم تشغل منصبها سوى لثلاثة أيام فقط.
صدر قرار معالي وزير #التعليم بتكليف الدكتورة هدى بنت علي الحمود مديرا عاما للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات #فطن pic.twitter.com/mzjc4x6Wev— bandar alotaibi (@bandar_alqsamy) October 12, 2017
تكليف الدكتور سعد المشوح مديراً عاماً لبرنامج فطن بدلاً من الدكتوره هدى الحمود pic.twitter.com/BbkrOhACsP
— ▪أبوبشار▪سعد الهويمل (@saad99h) October 15, 2017
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