شركة نفط الشمال: تلقينا أوامر من السلطات الكردية لوقف الإنتاج في كركوك لدواع أمنية

وقال: "تلقينا إشارات من المسؤولين الكرديين إنهم سيغلقون عمليات الإنتاج في حقل نفط كركوك لأسباب أمنية لكننا نفهم أن هذا ليس سوى ذريعة للضغط على بغداد".
وأضاف المتحدث: "أن هذا لن ينجح وأن جميع الخيارات على الطاولة لمواصلة تدفق الإنتاج، ونحن نسعى مع الحكومة المركزية ووزارة النفط إلى مطالبة قوات الأمن بالتدخل ومنع الطواقم الكردية من سوء إدارة عمليات الإنتاج في حقل نفط كركوك".
وتنتج منطقة نفط كركوك حوالي 200 ألف برميل يومياً من إجمالي الإنتاج الكردي الذي يزيد على 600 ألف برميل يوميا.
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