شركة نفط الشمال: تلقينا أوامر من السلطات الكردية لوقف الإنتاج في كركوك لدواع أمنية

قالت شركة نفط الشمال في محافظة كركوك إنها تلقت أوامر من السلطات الكردية لوقف الإنتاج في كركوك لدواع أمنية.

© REUTERS/ Goran Tomasevic مقتل 10 من البيشمركة في معارك مع الحشد الشعبي في كركوك

وقال متحدث باسم شركة نفط الشمال لوكالة "رويترز" إن "وزارة النفط حذرت السلطات الكردية من عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يسبب انقطاعا في تدفق النفط الخام من حقل كركوك".

وقال: "تلقينا إشارات من المسؤولين الكرديين إنهم سيغلقون عمليات الإنتاج في حقل نفط كركوك لأسباب أمنية لكننا نفهم أن هذا ليس سوى ذريعة للضغط على بغداد".

وأضاف المتحدث: "أن هذا لن ينجح وأن جميع الخيارات على الطاولة لمواصلة تدفق الإنتاج، ونحن نسعى مع الحكومة المركزية ووزارة النفط إلى مطالبة قوات الأمن بالتدخل ومنع الطواقم الكردية من سوء إدارة عمليات الإنتاج في حقل نفط كركوك".

وتنتج منطقة نفط كركوك حوالي 200 ألف برميل يومياً من إجمالي الإنتاج الكردي الذي يزيد على 600 ألف برميل يوميا.



