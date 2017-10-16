الجيش السوري يعلن إصابة مقاتلة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي للبلاد

قالت القياة العامة للجيش السوري، في بيان له، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن قوات الدفاع الجوي تصدت للطيران الإسرائيلي وأصابت إحدى طائراته بشكل مباشر.

© AFP 2017/ THOMAS COEX مقاتلات إسرائيلية تقصف بطارية للدفاعات الجوية السورية شرق دمشق

وأكد البيان، أن الضربة الإسرائيلية على موقع عسكري في ريف دمشق أدت إلى خسائر مادية فقط، محذراً من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية المتكرر، مؤكدة تصميمها على مواصلة حربها ضد المجموعات الإرهابية ذراع إسرائيل في المنطقة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت القيادة، إن الطيران الإسرائيلي أقدم عند الساعة 51ر8 صباح اليوم على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار.

كما قالت القيادة العامة للجيش السوري، إنه في الساعة 38ر11 اليوم أطلق الطيران الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.