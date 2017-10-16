حكومة كردستان: النفط ما زال يتدفق عبر أنابيب التصدير ولن نتخذ أي خطوات لوقفه

في هذا السياق، نقلت رويترز عن مصادر كردية قولها، إن وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق أمر بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط في حقلي باي حسن وآفانا.
وكانت مصادر تجارية قالت لرويترز، في وقت سابق، اليوم، إن إقليم كردستان العراق أوقف إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط في حقلي باي حسن وأفانا الكبيرين بسبب مخاوف أمنية بعد تصاعد التوترات مع الحكومة المركزية.
وقال مصدر تجاري، إن مشغلين أكرادا أخطروه بأن العمال المدنيين غادروا الحقلين بعد زيادة عدد قوات الجيش العراقي المنتشرة في محيطهما، مضيفاً أنه تم وقف العمليات وأن الموظفين المدنيين لن يعودوا ولن تستأنف العمليات إلا عندما تتضح نوايا قوات الأمن العراقية.
وأضاف أن تدفق النفط من حقل كركوك التابع لشركة نفط الشمال، والخاضعان لسيطرة الحكومة المركزية، مستمر كالمعتاد بمعدل تصدير 90 ألف برميل يوميا.
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