ماذا يحمل أمير الكويت في جعبته خلال زيارة السعودية

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين، وأجرى محادثات قبل قليل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الحكم بالرياض.

© Sputnik. Алексей Дружинин أمير الكويت يوفد مبعوثين إلى السعودية ومصر بشأن الأزمة الخليجية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتقود الكويت مصالحة بين الدول الأربع المقاطعة لقطر السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وصرح سفير الكويت لدى البحرين في 9 اكتوبر/تشرين الأول الجاري أن القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر/ كانون أول "ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وأنها ستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية".