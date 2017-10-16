استطلاع يكشف رأي الرجال السعوديين حول قيادة المرأة

وأوضح الاستطلاع، أن 54 % من المشاركين يعتقدون أن القيادة مسألة غير آمنة للنساء، فيما يرى نحو 36 % أن قيادة النساء تخالف تقاليد وثقافة المملكة، مضيفاً أن نحو 82 % من النساء المستطلعة أراؤهن أعلنَّ عن ترحيبهن بالخطوة.
ووجد الاستطلاع أن ثلاثة أرباع النساء في المملكة لم يقدن سيارة من قبل، و24 % سبق لهن القيادة، و57 % ليس لديهن رخصة قيادة خارجية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان، أصدر أمرا ساميا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وقال الملك سلمان، في الأمر الموجه لوزير الداخلية "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
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