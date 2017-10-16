البنتاغون يكشف تفاصيل عملياته العسكرية في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن قوات أمريكية قتلت عشرات من المنتمين لتنظيم داعش "الإرهابي" في ضربة على معسكري تدريب في اليمن اليوم.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad اليمن: طائرات أميركية من دون طيار تواصل قصف مواقع القاعدة وداعش بمحافظة البيضاء

وقالت الوزارة في بيان لها إن المعسكرين موقعهما في محافظة البيضاء ويُستخدمان في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ.

وأضافت أن تنظيم "داعش" الإرهابي استغل مناطق غير خاضعة لسلطة الحكومة في اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.

وأكد البيان أن العملية التي قامت بها القوات الجوية الأمريكية منعت بها التنظيم الإرهابي من تدريب مسلحين جدد.