السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف

أعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الهجوم الذي استهدف نقاطا أمنية وبنكا في مدينة العريش بشمال سيناء المصرية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم رجال أمن، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف.

© AP Photo/ Adel Hana مصر تلغي فتح معبر رفح بعد حادث سيناء الإرهابي

القاهرة-سبوتنيك. وجدد مصدر مسؤول، عبر تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، "مؤازرة ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف،

مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة مصر حكومة وشعبا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".

وبحسب المصادر الإعلامية المصرية، هاجمت عناصر تكفيرية، يعتقد أنها تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" المصنف على قوائم الإرهاب،

مستخدمة سيارتي دفع رباعي مزودتين بقذائف "آر بي جي" وأسلحة الخفيفة، ثلاث نقاط ارتكازية تابعة للشرطة المدنية وللجيش المصري في وسط العريش، بهدف سرقة خزنة فرع "البنك الأهلي" في المدينة.

وأسفر الاشتباك بين رجال الأمن والمهاجمين عن مقتل 6 من رجال الشرطة، وإصابة 17 مدنيا من أهالي المدينة، ومقتل رجل أمن البنك.

وجاء الهجوم عقب إحباط هجوم "كرم القواديس" في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أيضا، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 24 عنصرا من المهاجمين، و6 من أفراد الجيش المصري.