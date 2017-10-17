السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف

مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة مصر حكومة وشعبا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".
وبحسب المصادر الإعلامية المصرية، هاجمت عناصر تكفيرية، يعتقد أنها تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" المصنف على قوائم الإرهاب،
مستخدمة سيارتي دفع رباعي مزودتين بقذائف "آر بي جي" وأسلحة الخفيفة، ثلاث نقاط ارتكازية تابعة للشرطة المدنية وللجيش المصري في وسط العريش، بهدف سرقة خزنة فرع "البنك الأهلي" في المدينة.
وأسفر الاشتباك بين رجال الأمن والمهاجمين عن مقتل 6 من رجال الشرطة، وإصابة 17 مدنيا من أهالي المدينة، ومقتل رجل أمن البنك.
وجاء الهجوم عقب إحباط هجوم "كرم القواديس" في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أيضا، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 24 عنصرا من المهاجمين، و6 من أفراد الجيش المصري.
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