الحشد الشعبي يسيطر على مركز قضاء سنجار والبشمركة ترد

من جانبها، أكدت قيادة قوات البيشمركة في منطقة غرب دجلة، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى مركز مدينة سنجار، مبينة أن ذلك تم باتفاق بين البيشمركة والقوات العراقية، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".
وقالت القيادة، في بيان لها: "إن حماية قضاء سنجار كانت مناطة للبيشمركة الإيزيديين ضمن قيادة سنجار التابعة لوزارة البيشمركة والبالغ عددهم 8 آلاف عنصر".
وبيّن أن "هذه القوات اتفقت مع مجموعة إيزيدية داخل الحشد الشعبي على دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى سنجار".
ويعتبر قضاء سنجار التابع للمكون الإيزيدي، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية، وإقليم كردستان.
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