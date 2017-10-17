الحشد الشعبي يسيطر على مركز قضاء سنجار والبشمركة ترد

أكد قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، سيطرة قوات الحشد الشعبي على مركز القضاء، شمالي البلاد.

وأفاد مصدر أمني عراقي لمراسلتنا، بأن قوات الحشد الشعبي سيطرت أيضا على القرى المحيطة بقضاء سنجار "غرب الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد"، بانسحاب البيشمركة من القضاء.

من جانبها، أكدت قيادة قوات البيشمركة في منطقة غرب دجلة، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى مركز مدينة سنجار، مبينة أن ذلك تم باتفاق بين البيشمركة والقوات العراقية، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".

وقالت القيادة، في بيان لها: "إن حماية قضاء سنجار كانت مناطة للبيشمركة الإيزيديين ضمن قيادة سنجار التابعة لوزارة البيشمركة والبالغ عددهم 8 آلاف عنصر".

وبيّن أن "هذه القوات اتفقت مع مجموعة إيزيدية داخل الحشد الشعبي على دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى سنجار".

ويعتبر قضاء سنجار التابع للمكون الإيزيدي، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية، وإقليم كردستان.