دي ميستورا لـ"سبوتنيك": سنناقش في موسكو تنفيذ اتفاق خفض التصعيد في سوريا واستئناف المفاوضات

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي يوم غد 18 أكتوبر/تشرين الأول/، في العاصمة الروسية موسكو بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو.