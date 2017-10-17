فتح مجال العمل أمام المرأة السعودية في هذا المجال

© AFP 2017/ MARWAN NAAMANI السعودية تعلن عن شرط حصول المرأة على رخصة القيادة

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صالح الجاسر، مدير عام الخطوط السعودية، أن "فتح الباب أمام عمل السعوديات في قطاع الطيران سيكون محل ترحيب"، دون أن يحدد سقفاً زمنياً لبدء فتح باب التوظيف للعنصر النسائي، في الوقت الذي تفتح به الخطوط السعودية حالياً باب التوظيف للطيارين الرجال.

وأشار الجاسر، في هذا الشأن، إلى أن "كل شيء وارد، فالخطط تستهدف مواكبة التطورات المجتمعية وتطورات صناعة الطيران على مختلف الأصعدة، ونحن منفتحون على كل ما يخدم الوطن والمواطن".

كما لفت الجاسر إلى وجود عدة برامج "يتم من خلالها تأهيل أعداد كبيرة من شباب وشابات الوطن في وظائف متخصصة في مجالات المالية والمبيعات، وتقنية المعلومات، والتسويق، وعلاقات الضيوف، وصالات الفرسان، والخدمات الأرضية، والخدمة الجوية، والتموين، والصيانة وغيرها من القطاعات".