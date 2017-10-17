الحشد الشعبي الإيزيدي يعين قائممقام جديد لسنجار

كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، تعيين قائممقام جديد بديل له من قبل الحشد الشعبي الإيزيدي.

© REUTERS/ Asmaa Waguih الحشد الشعبي يسيطر على مركز قضاء سنجار والبشمركة ترد

وقال خليل، إن الحشد الشعبي الإيزيدي، عين قائممقام لقضاء سنجار "غربي الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد"، يدعى فهد حامد وهو من الحشد، بشكل غير دستوري أو شرعي".

وأفاد خليل، أن القائممقام الجديد، عين بطريقة غير دستورية كونه لم يصوت عليه من قبل مجلس المحافظة والقضاء.

وعلمت مراسلتنا، من مصدر إيزيدي، أن القائممقام الجديد، "فهد حامد" وكنيته "أبو سعود" كان من المقاتلين الأشداء في جبار قضاء سنجار، وسابقا كان عضو في مجلس قضاء البعاج "الواقع شمال غرب العراق، وتابع إداريا لمحافظة نينوى".

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت قوات الحشد الشعبي، على مركز قضاء سنجار بالكامل، ضمن توجه الحكومة الاتحادية لبسط أمن قواتها في المناطق المتنازع عليها دستوريا مع إقليم كردستان.

ويعتبر قضاء سنجار الذي يقطنه غالبية من المكون الايزيدي، في غرب الموصل، شمالي بغداد، من المناطق المسماة دستوريا — متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان الذي أجرى فيها استفتاء انفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.