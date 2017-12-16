"أنصار الله": الاتهامات الأمريكية أكذوبة

اعتبر المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد الجماعة بالصواريخ الباليستية، أكذوبة تؤكد بأن الحرب على اليمن أمريكية.

صنعاء — سبوتنيك وقال عبد السلام، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول:

إن الحرب على اليمن أمريكية في الأساس، وواشنطن في خيبة من أمرها جراء فشل عملائها وحلفائها.

وأضاف عبد السلام:

واشنطن في حالة هروب من تداعيات قرار ترمب بشأن القدس إلى اختلاق أكاذيب درج عليها الأمريكيون دون أن يبرعوا في واحدة منها.

وشدد متحدث "أنصار الله" على أن دماء اليمنيين ليست مستباحة، متوعداً من وصفهم بـ"العدو" بدفع الثمن.

في السياق ذاته، وصفت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، التابعة لـ"أنصار الله"، اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد اليمن بصواريخ باليستية، بأنها تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام الدولي.

واعتبرت وزارة خارجية صنعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" مساء أمس الجمعة، اتهامات المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والترويج بأن إيران تقوم بتزويد مسلحي "أنصار الله" بصواريخ بالستية تم استخدامها في استهداف "السعودية والإمارات"، أنها تعيد إلى الأذهان ما قام به كولن باول وزير الخارجية الأمريكي من مسرحية أمام مجلس الأمن في فبراير 2003 بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق".