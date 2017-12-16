"الردع السعودي" .. فيلم يجسد قوة الجيش السعودي

أنتجت مجموعة من الشباب السعودي فيلما قصيرا تحت عنوان "قوة الردع السعودي"، الفيلم و الذي تصل مدته الى 6 دقائق، تطرق الى منظومة الردع التي تمتلكها المملكة برا و بحرا و جوا.

الفيلم يحاكي جانبا من الواقع العملي الذي يرافق مثل تلك العلمليات العسكرية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

"الردع السعودي" كشف عن منظومة الصواريخ الاستراتيجية المعروفة باسم "رياح الشرق" التي يتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر، وتستطيع بذلك المدى بلوغ القواعد العسكرية الإيرانية ومفاعلاتها النووية،

فضلا عن استعراضه قدرة المقاتلات العسكرية الجوية من طراز F15 والتايفون والتورنيدو والأواكس، إضافة إلى دبابات أبرامز الاستراتيجية، والفرقاطات البحرية ذات التسليح العالي، ومنظومة الدفاع الجوية المتمثلة ببطاريات "باتريوت".