"سانا" تنفي نشر أنباء عن وصول قوات صينية إلى ميناء طرطوس

نفت وكالة سانا السورية للأنباء التي تم تداولها حول إرسال مجموعات من الجيش الصيني للمشاركة في الحرب ضد المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي نسب إليها هذا الخبر، أنها لم تنشر أبدا مثل هذه الأنباء.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت تقريرا إخباريا نسب إلى وكالة "سانا" حول وصول قوات "نمور الليل" الخاصة الصينية إلى ميناء طرطوس السوري.