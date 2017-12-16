قرقاش: هذا ما يظهر قريبا في اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن معالم ما وصفه بـ"النهب الواسع" لمقدرات الدولة اليمنية المقدرة بعدة مليارات دولار ستظهر قريبًا؛ وذلك بعد انتهاء شراكة الميليشيات الحوثية، مع حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وسيطرتهم على أغلب المرافق الحكومية في العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، "الحوثي بتمسكه بالسلطة في صنعاء، يتمسك بسيطرته على دخل الدولة، والذي يقدر بين 3.5 إلى 5 مليار دولار سنوياً.. أموال تنفق على محازبيه فقط، وعلى دعم ميليشياته الإرهابية.. المال جزء أساسي في المشهد اليمني".

ورأي الوزير الإماراتي، أن "التصفيات بحق عناصر حزب المؤتمر — الشريك السابق في السيطرة على الحكم بصنعاء وشمال البلاد — ستكشف التكلفة المالية لـ "الانقلاب" على الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.واعتبر أنه "مع التصفية الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي، ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة.. غطاء الشراكة السابق انكشف، وستتضح التكلفة المالية لانقلاب المليشيا الإرهابية".

وأوضح قرقاش فكرته، قائلاً، "تشير الدراسات إلى أنه، وبرغم الحرب، إلا أن استيراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي، وبناء المساكن لمحازبيه، تشهد طفرة كبيرة..التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة".كانت العناصر المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، أعلنت في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، سيطرتها على عدة مواقع وثكنات عسكرية في صنعاء، بعد مواجهات مع القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح الذي قتله مسلحو الجماعة في اليوم ذاته.

وقال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في بيان، إن "القوات الأمنية بصنعاء، مسنودة بتأييد شعبي واسع، قامت بتطهير الأماكن التي تمترست فيها ميليشيات الخيانة والغدر(قوات صالح) من عدة ثكنات عسكرية كانت قد تمركزت فيها".