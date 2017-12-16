حقيقة احتجاز رجل الأعمال "المصري" في السعودية

قال النائب الأردني خليل عطية، إن لديه معلومات تشير إلى احتجاز رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ورجل الأعمال صبيح المصري في السعودية.

© REUTERS/ Fahad Shadeed مصادر: احتجاز الأمير الوليد بن طلال يعطل خطة تمويل استثمارات لشركته

وقال عطية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، 16 ديسمبر/كانون الأول، إن "المعلومات المتوفرة لدي هي أن رجل الأعمال صبيح المصري محتجز في السعودية".

وأضاف أن "المصري لديه استثمارات في الأردن تقدر بـ3 مليارات دولار، إضافة إلى البنك العربي، الذي يرأس مجلس إدارته والذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأردني".

وكانت وكالة "رويترز"، أفادت، بأن السلطات السعودية احتجزت الملياردير الفلسطيني الأردني السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب أثناء زيارة عمل له إلى الرياض.

ونقلت الوكالة عن أفراد من عائلة الملياردير (وهو مواطن سعودي من أصول فلسطينية وأبرز رجل أعمال في الأردن) قولهم إن المصري، احتجز بعد وصوله إلى الرياض الأسبوع الماضي بهدف ترؤس اجتماع شركة تابعة له.

وأكدت المصادر، أن الملياردير ألغى مأدبة عشاء كان مقرراً أن تقام في عمّان بعد عودته من السعودية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا إليها عددا من أصدقائه ورجال الأعمال.

ولم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.