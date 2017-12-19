10 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 8 خروقات بينما رصد الجانب التركي خرقين.

وأضافت الوزارة في نشرتها: " الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 خروقات في محافظات حلب (4) واللاذقية (1) ودرعا (1) ودمشق (2)،

بينما رصد الجانب التركي خرقين في محافظتي حمص ودمشق.

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وقام المركز الروسي للمصالحة بتقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 9 أشخاص، وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 66846 شخصا.

وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور 3 قوافل إنسانية من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري إلى مدن حاجبي وتل شهاب والجيزة بريف درعا، وتم إيصال 226 طنا من المساعدات الإنسانية.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات بشأن انضمام مناطق وبلدات جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك يبقى عددها الإجمالي 2311 مركز سكني.

وبدورها ما زالت المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية مستمرة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماه وحمص والقنيطرة.

لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.