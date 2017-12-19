أمير قطر يرقص العرضة (فيديو)

شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الاثنين، في رقصة عرضة، أقيمت في الساحة الخارجية للديوان الأميري بمنطقة كورنيش الدوحة.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON بعد 6 أشهر من المقاطعة الخليجية... قطر تنظم أكبر عرض عسكري من نوعه

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فإن الرقصة شارك فيها، بالإضافة إلى أمير قطر، كل من جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لتميم، "وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين من أبناء القبائل".

واحتفلت قطر، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، بعيدها الوطني، إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913)، في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1878.

ويعد احتفال قطر باليوم الوطني هذا العام، هو الأول منذ بداية المقاطعة المفروضة على البلاد منذ 5 يونيو/ حزيران من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي تعتبرها السلطات القطرية حصارا غير قانوني.