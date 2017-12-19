تعليق سعودي على صاروخ "أنصار الله" على الرياض

نفى عضو مجلس الشوري السعودي الدكتور صدقة بن يحيى حمزة فاضل، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية نجحت في استهداف قصر اليمامة الملكي في مدينة الرياض، قائلا "لم يتمكنوا من ذلك، ولا أظنهم قادرين على استهداف القصر".

وأضاف فاضل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017: "الحوثيون لا يستطيعون استهداف قصر اليمامة، فهم يدركون جيداً أن نهايتهم سوف تكون في مثل هذا الأمر".

وتابع: "في حالة قيامهم باستهداف القصر الملكي، فإن الحوثيين سيجدون الجيش السعودي كله واقفاً داخل صنعاء في اليوم التالي، وهم لا يستطيعون أن يستهدفوا المملكة، أو النيل منها".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلن تمكنه من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية نحو جنوب الرياض، وذلك بعد دقائق من سماع دوي انفجار عنيف في سماء الرياض، لم يتمكن أحد من تحديد موقعه.