مقتل 4 وإصابة 7 من حراس مقر الاتحاد الوطني الكردستاني

© Sputnik. Said Tzarnaev العثور على 13 امرأة و28 طفلا روسيا في العراق بغداد- سبوتنيك. وقتل الحراس إثر هجوم متظاهرين على مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء كويسنجق في أربيل، شمالي العراق.

وقال مصدر، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، إن "4 قتلوا فيما أصيب 7 آخرون من حراس أمن إثر هجوم لمتظاهرين على مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في قضاء كويسنجق، بأربيل". ونقلت قناة "إن آر تي" الكردية أن "4 من الأسايش "قوات الأمن"، و6 متظاهرين، أصيبوا أثناء احتجاجات وقعت في محافظة السليمانية".

وتابعت القناة أن "الاحتجاجات تواصلت في أقضية تابعة لأربيل والسليمانية.