الإمارات تعلق على استهداف "أنصار الله" لقصر اليمامة في الرياض

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخ باليستي على العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مستهدفا قصر اليمامة.

وقال قرقاش، على حسابه على موقع "تويتر"، إن الصاروخ يوضح ضرورة قرار "عاصفة الحزم"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي يشنها "التحالف العربي" بقيادة السعودية على جماعة "أنصار الله" في اليمن.

واتهم الوزير الإماراتي إيران بتزويد جماعة "أنصار الله" بالصواريخ الباليستية، قائلا "مع كل صاروخ إيراني تطلقه المليشيا الحوثية ضد الأهداف المدنية يصبح جليا ضرورة قرار عاصفة الحزم".

مع كل صاروخ إيراني تطلقه المليشيا الحوثية ضد الأهداف المدنية يصبح جليا ضرورة قرار عاصفة الحزم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 19, 2017

​وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في أثناء اجتماع للقادة السعوديين برئاسة الملك سلمان.

كما أكدت "القوة الصاروخية أن هدف الصاروخ الباليستي كان اجتماعا موسعا لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض".

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية، والذي يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك، بوقت بقليل.

إلا أن المتحدث الرسمي لقوات "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب العاصمة دون وقوع أي خسائر.