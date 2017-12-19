أول تعليق من مصر على صاروخ "أنصار الله" على الرياض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، أول تعليق رسمي لها على إطلاق "أنصار الله" صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية "الرياض".

وطالبت الخارجية المصرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات على السعودية.

وتابعت قائلة "ندين بأشد العبارات محاولة استهداف الرياض من قبل جماعة أنصار الله في اليمن، بعد سقوط صاروخ على مسافة 25 كيلومتر، جنوب العاصمة الرياض".

وبعث المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، رسالة عبر البيان، أكد خلالها وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة

"الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات، واحترام مبادئر القانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة".

وكانت قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب العاصمة دون وقوع أي خسائر، فيما أشارت "أنصار الله" إلى أن الصاروخ كان يستهدف "قصر اليمامة" في العاصمة الرياض.