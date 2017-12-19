تسجيل
18:44 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جندي من الجيش السوري في مدينة حلب

    في ذكرى تحرير حلب... اللواء عباس: روسيا تهزم الهيمنة الأمريكية

    © AFP 2017/ George Ourfalian
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تصادف الذكرى السنوية الأولى لتحرير محافظة حلب من العصابات الإرهابية المسلحة من خلال التعاون العسكري الروسي السوري في مواجهة الإرهاب الذي عصف بالدولة السورية ودول المنطقة منذ بداية أحداث ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى جحيم أسود نالت ما نالت منه معظم دول المنطقة وتحديدا سوريا.

    الجيش السوري في مكافحة الإرهاب عبر مدفه هاوتزر
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    مدافع "هاوتزر" السوفيتية تدك معاقل الإرهابيين في حلب (فيديو)
    سبوتنيك. وكانت سوريا ومازالت الصخرة التي تكسر عليها تمدد الإرهاب بكافة أشكاله وتسمياته بدعم من الحلفاء وعلى رأسهم روسيا التي اتخذت قراراً حاسماً لم يكن ينتظره أحد في 30 أيلول/سبتمبر عام 2015 لتقديم الدعم والإسناد الجوي للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد وتطور هذا التعاون إلى تحالف استراتيجي واسع امتد فيما بعد إلى الساحة الإقليمية والدولية بفضل التعامل الجدي لروسيا مع هذه الآفة التي نهشت دول الشرق الأوسط بدعم إقليمي ودولي لتحقيق أهداف ومصالح ضيقة.

    يتحدث اللواء الدكتور محمد عباس لمراسل "سبوتنيك" من المؤكد أن التحالف الإنساني القائم اليوم بين قوى المقاومة والممانعة والقوى التي ترفض للخضوع للهيمنة الأمريكية أو جزر موز أو حدائق خلفية للبيت الأبيض والرافضة أيضا لأن تكون مطية لمصالح  الأمريكي والمشروع الصهيوني أمريكي في المنطقة ومازالت تحتفظ بسيادتها الوطنية، نعم إن هذه الدول أثبتت قدرتها على التعاون البناء والفعال واستطاعت أن تؤكد على وجود تحالف مناهض للهيمنة الأمريكية في العالم وتعزيز تحالف قوى المقاومة والممانعة في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أكد على مصداقية روسيا أمام أصدقاءها وأمام العالم وتعزيز دورها في مكافحة الإرهاب، وفي هذه الذكرى اليوم نعيش مرحلة متطورة من صراع الإنسان في مواجهة الإرهاب، وهذا الصراع برز من خلال التعاون في ساحة الحرب بين سوريا وروسيا وإيران والعراق والمقاومة والصين ودول بريكس جميعها، سواء أكان في المجال العسكري و الاقتصادي، لكنني أتحدث في الحقيقة عن المواجهة العسكرية، والحقيقية اليوم التعاون الروسي أثمر في بناء قواعد الثقة والتعاون في مسرح الحرب الكونية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الوجود الإنساني والسيادة الوطنية للدول وأيضا في الصراع ضد محاولات الولايات المتحدة لتطويق روسيا عبر جبهة بحدود 6000 كم و أحد نقاطها في سورية ، وعبر الصواريخ الأمريكية التي تحيط بروسيا من كل الجهات.

    وأضاف اللواء عباس:

    الجيش السوري
    © Sputnik. MORAD SAEED
    الجيش السوري يتقدم ويقضي على 22 مقاتلا من "جبهة النصرة" في ريف حلب
    اليوم التعاون الروسي السوري منح تأكيداً على الثقة بالسلاح والعتاد الروسي في وجه الميديا الغربية التي تحاول التشكيك به، كما عزز من فعاليته ودقته وقدرته النارية وخاصة في مجال استخدام الأسلحة ذات الدقة العالية، والتعاون بين القادة والمستشارين الروس والضباط السوريين والاحتكاك فيما بينهم وتبادل الخبرات أدى إلى رفع العمليات القتالية لصالح الجيش السوري فالطيران الجوي الروسي بسوريا أدى إلى تغيير جذري في مساحة السيطرة لمصلحة الجيش.

     القدرة و الكفاءة القتالية في البيئة الرقمية واستخدام الخرائط الرقمية الذكية، وتحسين أداء المدرعات والدبابات ومنظومات القيادة والسيطرة، وتحسين أداء هذه القوى والوسائط على المناورة في شروط خاصة في القتال في الصحراء والمدن والغابات والمستنقعات وفي المجال الفضائي، واستخدام شبكة الاتصال العالمية عبر الإنترنت، هذا الأمر رفع من كفاءة الاستطلاع والدقة العالية في العمليات القتالية والقدرة على المواجهة في كافة الظروف على كل الجبهات إضافة للمساندات الطبية والمعنوية.

    روسيا كانت تراقب هذه الحرب الكونية على سوريا منذ البداية، وحللت كل أسباب هذه الحرب، وبحثت في أسباب هذه الهجمة على سوريا وعلى محور المقاومة الذي يقف ضد محور الشر والهيمنة  برعاية الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية المارقة على القانون وعلى العروبة  وعلى الإسلام، وبالتالي عندما بدأ الحوار بين القيادة الروسية والقيادة السورية  بادرت القيادة الروسية بالاستجابة لأنها تعلم أن هذا الإرهاب عابر للحدود ولايستأذن أي قيادات حكومية أو جهة في العالم، وبالتالي عندما تكون إرادة هذه الدول متطابقة مع توجهات قيادات هذا الإرهاب فبكل تأكيد سيكون كاسحاً وغازيا لتلك المناطق، ومن هنا قامت روسيا بإجراء استهدافه قبل أن يصل إلى أراضيها أو حدودها، وتعاونت مع هذه الجبهة التي قامت بشيء استثنائي في التاريخ الحديث من حروب العالم، ووضعت إمكاناتها شبه الكاملة ولا أقول هنا الكاملة، وضعت الإمكانات التي رأت بأنها لازمة وكافية لوضع حد لهذا الإرهاب ولطرده من هذه المنطقة أو الانتهاء منه بالتعاون مع القيادة السورية وإيران والقوى المتعاونة مع سورية لمواجه هذا الإرهاب.

    نزوح السوريين إلى عفرين
    © Sputnik. khaled el khatib
    العسكريون السوريون والروس أمنوا سلامة قافلة إنسانية إلى عفرين في محافظة حلب
     من قاموا بافتعال هذه الحرب واحتضنوا هذا الإرهاب كانوا يعلمون بداخلهم أن الموقف الروسي وكل القوى الرديفة على صواب في مواجهة هذا الإرهاب المصطنع من القوى الاستخبارية بقيادة الولايات المتحدة وجاءت الاعترافات بذلك من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ما قامت به روسيا بالتعاون مع سورية هو موقف استباقي من أجل القضاء على الإرهاب وطرده من هذه المنطقة وإعادته إلى أهله خاسئاً خاسراً فاشلاً.

    الولايات المتحدة فشلت بشكل آني في تمرير هذا لمشروع وهذ المخطط  بكامله وإنما تمكنت من طرف آخر من استهداف وتفكيك المنطقة العربية، وهناك برنامج لن تتراجع عنه الولايات المتحدة عنه، لكن إذا ما بقي هذا الحلف المقاوم من روسيا إلى سوريا إلى إيران بمواجهة هذا المخطط مع الدول الداعمة كالصين وغيرها ودول أمريكيا اللاتينية أنا أعتقد أنه ستكون هناك صعوبة على الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير هذا المشروع في المنطقة بالمدى المنظور على أقل تقدير.

    بدأ النجاح يتحقق مساندة الروس في حلب تمكنت القوات السورية من استعادت حلب وهزم الخطط الأمريكية التي تسعى لتغير الأنظمة في كل الدول التي ترفض أن تكون تابعة لها.

    اليوم روسيا تهدد الإرهاب فهي تقاتل من أجل إنهاء الإرهاب التركي الأمريكي الخليجي وتمكنت من تحقيق ذلك باستعادة حلب ووضعت المسمار الأول لنعش المخطط المدروس لتقسيم سوريا وتدميرها وفشلوا في ذلك. 

    نجاح روسيا في سوريا يعني انهيار صهيوني وهابي والذي يسعى للقيام بمناطق عازلة وقد فشلت جميعها من خلال الضربات الروسية والتنسيق السوري الروسي والشهداء الروس.  

    انظر أيضا:

    مدافع "هاوتزر" السوفيتية تدك معاقل الإرهابيين في حلب (فيديو)
    بالفيديو... شاهد كيف انتهى الأمر بمقاتلي "النصرة" بعد قصف الجيش السوري لهم جنوب حلب
    ثلاثة جرحى في قصف إرهابي استهدف مدرسة ثانوية في حلب
    الكلمات الدلالية:
    مواجهة عسكرية, طائرات هيمنة جوية, ضباط, التعاون, ذكرى, تحرير, مكافحة الإرهاب, القوات الجوية الروسية, حلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الممثلة الأمريكية أوبرا ونفري
    أغنى المشاهير الأمريكيين وفق "فوربس" لعام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك