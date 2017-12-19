مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي الزبلطاني بدمشق

أكد مصدر في شرطة مدينة دمشق لـ"سبوتنيك" مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي الزبلطاني في العاصمة دمشق.

© Photo/ SANA قذائف المجموعات المسلحة تحصد المزيد من الضحايا في دمشق

دمشق — سبوتنيك . قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بسقوط قذائف صاروخية على حي الزبلطاني بدمشق.

وقال مصدر في شرطة دمشق، لوكالة "سبوتنيك"، إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرين بسقوط 3 قذائف صاروخية أطلقتها مجموعات مسلحة من حي جوبر على حي الزبلطاني المجاور تسببت أيضا بأضرار مادية كبيرة في الموقع".

وتعمد المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية إلى قصف دمشق وريفها بقذائف صاروخية، منذ أن تصدى الجيش السوري لهجوم شنته "جبهة النصرة" و"فيلق الرحمن" على مبنى إدارة المركبات في مدينة حرستا بريف دمشق والذي تسبب بمقتل عماد شرف في الجيش السوري وعدد من الضباط والجنود السوريين.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية، بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة".

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.