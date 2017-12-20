أكاديمي سعودي يؤيد ترامب في قرار نقل العاصمة الأمريكية للقدس (بالفيديو)

قال الأكاديمي عبد الحميد حكيم، مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في السعودية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس يعد "صدمة إيجابية" لتحريك ملف المفاوضات.

وأشار الأكاديمي السعودية خلال مشاركته في برنامج على فضائية "الحرة" إلى ضرورة تخلي العرب عن كراهية اليهود والاعتراف بدورهم وحقوقهم في الشرق الأوسط وخاصة في مدينة القدس.





وتابع: "أعتقد أن قرار ترامب يحمل بين ثناياه فرصة لتحقيق السلام، ولكن يجب.. على الجانب الفلسطيني أن يوحد صفوفه، وأن يتخذ قراره داخل البيت الفلسطيني".

​وأضاف: "أما بخصوص موضوع القدس فاعتقد أنه يجب أن نكون واقعين ونتعامل حسب معطيات الواقع السياسي الجديد في المنطقة"..لو استطاع المفاوض الفلسطيني بدعم من الجانب العربي أن يحصل على جزء من القدس الشرقية وأن تكون المقدسات الإسلامية تحت الإدارة الفلسطينية، أعتقد أن هذا أكبر مكسب سياسي يمكن أن يحققه المفاوض الإسرائيلي الآن، وأعتقد أن علينا أن نتعلم من تاريخنا في الصراع العربي الإسرائيلي حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب".

3/3 — الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم (@hakeem970): يجب على العرب أن يقوموا بثورة فكرية ضد ثقافة كراهية #اليهود و المتجذرة في عالمنا العربي.

[English Translation]#السعودية #Saudi #Jews pic.twitter.com/SJLZMcyjD5 — MEMRI Arabic ميمري بالعربي (@MemriArabic) December 18, 2017

​وأكد حكيم على أن دولة إسرائيل أقيمت نتيجة للحق التاريخي لليهود في الشرق الأوسط، وأن اليهود جزء من المنطقة وتاريخها.

وقال: "علينا أن نعترف وندرك أن القدس رمز ديني لليهود، وهي مقدسة كقداسة مكة والمدينة للمسلمين".