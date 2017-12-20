أكاديمي سعودي يؤيد ترامب في قرار نقل العاصمة الأمريكية للقدس (بالفيديو)

2/3 — الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم (@hakeem970): قرار ترامب عن #القدس يحمل بين ثناياه فرصة لتحقيق السلام.— MEMRI Arabic ميمري بالعربي (@MemriArabic) December 18, 2017
[English Subtitles]#السعودية #Jerusalem #Saudi pic.twitter.com/ZdCwzmMTXr
وأضاف: "أما بخصوص موضوع القدس فاعتقد أنه يجب أن نكون واقعين ونتعامل حسب معطيات الواقع السياسي الجديد في المنطقة"..لو استطاع المفاوض الفلسطيني بدعم من الجانب العربي أن يحصل على جزء من القدس الشرقية وأن تكون المقدسات الإسلامية تحت الإدارة الفلسطينية، أعتقد أن هذا أكبر مكسب سياسي يمكن أن يحققه المفاوض الإسرائيلي الآن، وأعتقد أن علينا أن نتعلم من تاريخنا في الصراع العربي الإسرائيلي حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب".
3/3 — الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم (@hakeem970): يجب على العرب أن يقوموا بثورة فكرية ضد ثقافة كراهية #اليهود و المتجذرة في عالمنا العربي.— MEMRI Arabic ميمري بالعربي (@MemriArabic) December 18, 2017
[English Translation]#السعودية #Saudi #Jews pic.twitter.com/SJLZMcyjD5
وأكد حكيم على أن دولة إسرائيل أقيمت نتيجة للحق التاريخي لليهود في الشرق الأوسط، وأن اليهود جزء من المنطقة وتاريخها.
1/3 — الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم (@hakeem970)، مدينة #القدس مقدسة عند اليهود كقداسة #مكة و المدينة عند المسلمين؛ #إسرائيل هي نتاج الحق التاريخي لليهود في المنطقة.— MEMRI Arabic ميمري بالعربي (@MemriArabic) December 18, 2017
[English Subtitles]#السعودية #Jerusalem #Israel #Saudi #Mecca pic.twitter.com/75LOZUcb0t
واتهم الأكاديمي السعودي الأنظمة العربية، بدءا من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، باستغلال النزاع العربي الإسرائيلي بهدف توطيد سلطتها وبسط نفوذها في المنطقة، محملا إياها المسؤولية عن وضع ألغام أمام كل من يفتح باب السلام.
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