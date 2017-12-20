بعد يوم من صاروخ الرياض... إعلان عاجل من "التحالف العربي" بشأن اليمن

وقال البيان إنه "استمراراً لحرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ونتيجة لتكثيف الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، فإن قيادة التحالف تعلن عن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن ميناء الحديدة".
يأتي هذا بعد يوم من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" على مدينة الرياض. وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، "إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، مؤكداً أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر".
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