"حزب الله" يصدر بيانا عاجلا في ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب اليمنية

أصدر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، بياناً عاجلا في ذكرى مرور 1000 يوم على بدء التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقال البيان ، الذي نقلته قناة المنار، إنه "بعد مضى ألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وشعبه، وكل من فيه وما فيه، قد ارتسمت خلال هذه الفترة مشهد الإجرام والوحشيّة والقتل والمجازر التي لم توفر صغيراً ولا كبيراً والتدمير الذي لم يوفر مسجداً ولا مستشفى ولا مدرسة ولا سوقاً ولا قرية ولا مدينة والحصار المطبق الذي يهدد الملايين بالمرض والمجاعة والموت، مع الإصرار السعودي على مواصلة الحرب حتى النهاية ورفض أي حل سياسي معقول ومتوازن".

وأضاف البيان، أن الألف يوم ارتسمت فيه أيضا "مشهد الصمود والبطولة والثبات والصبر الذي جسده الشعب اليمني المظلوم، برجاله ونشائه وشيوخه وأطفاله وعبر عنه مجاهدوا الجيش واللجان الشعبية في جميع محاور القتال والذي أقل ما يقال عنه أنه أشبه بالمعجزة والأسطورة، بالإضافة إلى "الصمت العالمي والإسلامي والعربي المذهل والغريب على كل هذه الجرائم والمجازر، فلا صوت ولا حراك ولا موقف ولا ضمير، وكأن الذين تمزق اجسادهم واجساد اطفالهم في اليمن ليسوا عرباً ولا من البشر".

وجدد حزب الله "إدانتة الشديدة لما وصفه "العدوان والإصرار السعودي على مواصلة العدوان"، مطالباً بوقف هذه الحرب الظالمة والغاشمة والعمل على إيجاد حل سياسي شامل وسريع.

كما أكد على تأييده المطلق للشعب اليمني الصابر وقيادته الحكيمة والشجاعة ولأبطاله البواسل الصامدين أمام كل جيوش المرتزقة الذين جيئو بهم من كل العالم، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية وجميع القيادات والحكومات والأحزاب والنخب وأصحاب الضمائر في العالم، للخروج من صمت القبور ورفع الصوت عالياً لوقف هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي لا مثيل لها منذ عقود.