"حزب الله" يصدر بيانا عاجلا في ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب اليمنية

وأضاف البيان، أن الألف يوم ارتسمت فيه أيضا "مشهد الصمود والبطولة والثبات والصبر الذي جسده الشعب اليمني المظلوم، برجاله ونشائه وشيوخه وأطفاله وعبر عنه مجاهدوا الجيش واللجان الشعبية في جميع محاور القتال والذي أقل ما يقال عنه أنه أشبه بالمعجزة والأسطورة، بالإضافة إلى "الصمت العالمي والإسلامي والعربي المذهل والغريب على كل هذه الجرائم والمجازر، فلا صوت ولا حراك ولا موقف ولا ضمير، وكأن الذين تمزق اجسادهم واجساد اطفالهم في اليمن ليسوا عرباً ولا من البشر".
وجدد حزب الله "إدانتة الشديدة لما وصفه "العدوان والإصرار السعودي على مواصلة العدوان"، مطالباً بوقف هذه الحرب الظالمة والغاشمة والعمل على إيجاد حل سياسي شامل وسريع.
كما أكد على تأييده المطلق للشعب اليمني الصابر وقيادته الحكيمة والشجاعة ولأبطاله البواسل الصامدين أمام كل جيوش المرتزقة الذين جيئو بهم من كل العالم، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية وجميع القيادات والحكومات والأحزاب والنخب وأصحاب الضمائر في العالم، للخروج من صمت القبور ورفع الصوت عالياً لوقف هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي لا مثيل لها منذ عقود.
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