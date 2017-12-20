الحكومة السويسرية تلغي تجميد أموال مبارك

صرحت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تلغي تجميد أصول مصرية.

© AP Photo/ وثائق سرية جديدة حول ضغوط يهودية وأمريكية على مبارك

ذكرت الحكومة السويسرية أنها ستمدد تجميد أصول تونسية وأوكرانية، في حين ستلغي تجميد الأصول المصرية.

وقرر المجلس الاتحادي السويسري تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر.

وذكر بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري إنه "خلال اجتماع اليوم قرر المجلس تمديد قرار تجميد أصول الرئيس التونسي المخلوع بن علي، والرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش لمدة عام آخر، بهدف دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين".

وأضاف البيان إن "المجلس أخذ ملاحظة بما حدث مؤخرا من اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، وبناء عليه قرر المجلس الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بهذا البلد".





وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من رجال الدولة السابقين، بعد ثورة 25 يناير 2011.