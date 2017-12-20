الحكومة السويسرية تلغي تجميد أموال مبارك

ذكرت الحكومة السويسرية أنها ستمدد تجميد أصول تونسية وأوكرانية، في حين ستلغي تجميد الأصول المصرية.
وقرر المجلس الاتحادي السويسري تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر.
وذكر بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري إنه "خلال اجتماع اليوم قرر المجلس تمديد قرار تجميد أصول الرئيس التونسي المخلوع بن علي، والرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش لمدة عام آخر، بهدف دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين".
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