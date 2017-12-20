الحشد الشعبي يصد هجوما عنيفا لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما عنيفا لتنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية، معلنة مقتل 5 من عناصر التنظيم، وتفجير سيارة والسيطرة على أخرى مصفحة تابعة له.

© REUTERS/ POOL ماكرون يدعو العراق إلى تفكيك قوات الحشد الشعبي

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان للحشد الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي تمكن من إحباط هجوم عنيف لتنظيم "داعش" الإجرامي، جنوب تل صفوك على الحدود العراقية السورية"، متابعا أن "مقاتلي الحشد تمكنوا من قتل 5 عناصر من التنظيم، وتفجير سيارة، والسيطرة على سيارة أخرى مصفحة".

وأضاف البيان أن "الهجوم الذي استمر لساعتين، أسفر عن مقتل 5 دواعش"، مؤكدا أن "الوضع الآن تحت السيطرة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم الإجرامي".