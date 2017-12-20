وزير الداخلية السوري: الخريجون الجدد لقوى الأمن مدربون وفق أحدث الأساليب النوعية

أكد وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الشعار، أن إرادة الحياة لدى السوريين انتصرت وأنهم يحصدون نتاج صمودهم ومقاومتهم الحرة، مشددا على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تطهير جميع الأراضي السورية منه.

دمشق — سبوتنيك . وقال الشعار، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دورتي حفظ أمن ونظام، إن "سوريا مستمرة في حربها على الإرهاب حتى تطهير أرضها من دنسه ومحو آثار ما خلفته جرائم الإرهاب من تخريب وتدمير".

وأضاف أن "الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة على الإرهاب في مختلف الجبهات والتي كان آخرها في دير الزور وليس الأخير فيها".

وتابع وزير الداخلية السوري قائلا إن "قوى الأمن الداخلي أثبتت قدرتها على الصمود والمواجهة الميدانية إلى جانب الجيش في التصدي للإرهاب وما حققته على الصعيد القتالي والأمني والخدمي يشكل حافزا للارتقاء".

وأضاف "الخريجون سيرفدون جهاز قوى الأمن الداخلي بدماء جديدة مؤهلة بالعلم والمعرفة ومدربة وفق أحدث الأساليب النوعية للقيام بمهامها الوطنية والاجتماعية الموكلة إليها في شتى المجالات وبالشكل الأمثل".