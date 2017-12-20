وزير الداخلية السوري: الخريجون الجدد لقوى الأمن مدربون وفق أحدث الأساليب النوعية

وأضاف أن "الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة على الإرهاب في مختلف الجبهات والتي كان آخرها في دير الزور وليس الأخير فيها".
وتابع وزير الداخلية السوري قائلا إن "قوى الأمن الداخلي أثبتت قدرتها على الصمود والمواجهة الميدانية إلى جانب الجيش في التصدي للإرهاب وما حققته على الصعيد القتالي والأمني والخدمي يشكل حافزا للارتقاء".
وأضاف "الخريجون سيرفدون جهاز قوى الأمن الداخلي بدماء جديدة مؤهلة بالعلم والمعرفة ومدربة وفق أحدث الأساليب النوعية للقيام بمهامها الوطنية والاجتماعية الموكلة إليها في شتى المجالات وبالشكل الأمثل".
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