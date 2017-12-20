بعد صاروخ الرياض... الملك سلمان يتصل بترامب

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول خلاله الصاروخ الذي ضرب العاصمة الرياض أمس، وأطلقته "القوة الصاروخية" لجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب، أعرب خلاله ترامب عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة "ميليشيا الحوثي الانقلابية" استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، على حد وصف الوكالة السعودية.

وتابعت الوكالة "أعرب الرئيس ترامب عن استنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني".

وقالت "واس" إنه تم خلال الاتصال "بحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيا الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة". وأضافت "أكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".