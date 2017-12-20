بعد صاروخ الرياض... الملك سلمان يتصل بترامب

وتابعت الوكالة "أعرب الرئيس ترامب عن استنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني".
وقالت "واس" إنه تم خلال الاتصال "بحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيا الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة". وأضافت "أكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".
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